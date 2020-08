Surto no Louletano obriga a reforço de testagem em Loulé

Veja também:

O surto de Covid-19 em Loulé, com origem no Louletano Desportos Clube, obrigou ao reforço da testagem entre os contactos dos jogadores na cidade algarvia, adiantou este domingo à Renascença o presidente do clube.

"A esposa de um jogador que trabalhava num lar fez o teste e está tudo bem. Todos os jogadores estão em isolamento, mesmo aqueles que não testaram positivo, assim como todas as pessoas que contactaram com eles", explica António do Adro.

Segundo a Sic Notícias, o surto já infetou um total de 38 pessoas, 34 delas no clube de futebol sénior, entre atletas e elementos da equipa técnica. À Renascença, o presidente do Louletano confirma apenas os 34 casos no clube.

O estádio municipal de Loulé vai continuar de portas fechadas, adianta a mesma fonte, tal como a sede do Louletano.



No sábado, o Algarve registou 37 novos casos de Covid-19, o maior aumento na região desde a chegada da pandemia a Portugal.

Os dados da Direção-Geral da Saúde foram conhecidos um dia depois de ter sido noticiado o surto no Louletano.

Na sexta-feira de manhã, a delegada de Saúde regional de Faro garantiu que a situação epidemiológica no Algarve estava “estabilizada”, apesar de a população ter praticamente triplicado, com o aumento de turistas.

“Não temos nenhum foco ou surto de grandes dimensões ativo. [Temos] alguns pequenos surtos, de transmissão familiar ou laboral”, adiantou Ana Cristina Guerreiro na conferência de imprensa quinzenal da Proteção Civil Distrital, em Loulé.



Desde o início da pandemia, Portugal conta 7.768 casos confirmados de Covid-19, 41.885 doentes recuperados e 1.819 óbitos.



O relatório da DGS divulgado este domingo dá ainda conta de um total de 14.064 casos ativos – o valor mais alto desde 13 de julho, ou seja, das últimas duas semanas e meia. Antes disso, é preciso recuar a 23 de maio para encontrar um valor superior ao avançado esta manhã.