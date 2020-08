Algarve regista maior aumento de novos casos desde o início da pandemia

Veja também:

O Algarve registou este sábado 37 novos casos de Covid-19, o maior aumento na região desde a chegada da pandemia a Portugal.

A informação consta do boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste sábado, um dia depois de ter sido confirmado um surto na equipa de futebol sénior do Louletano, com um total de 34 teste positivos entre atletas e elementos da equipa técnica da equipa de Loulé.

O primeiro caso foi diagnosticado na quarta-feira e durante o dia de quinta-feira “foi feito o estudo à equipa”, tendo sido decidido que “todos deveriam ser testados”, disse à Lusa fonte da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve.

A equipa de futebol sénior do Louletano Desportos Clube está a disputar a Campeonato de Portugal de Seniores.