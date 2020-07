António Figueiredo. "Mais de 60%" dos benfiquistas não quer regresso de Jorge Jesus

A contratação de Jorge Jesus continua a ser uma má notícia para muitos adeptos e até ex-dirigentes do Benfica. Caso de António Figueiredo, que diz ser fortemente contra o regresso do treinador e que assegura, em entrevista a Bola Branca, ter do seu lado "mais de 60%" dos associados.

"Já não é a rejeição que havia no passado, mas é muito forte e vai ser uma aposta forte e difícil e que pode redundar num tremendo fracasso. Que Luís Filipe Vieira não merece, mas quem planta depois colhe o que planta", refere o antigo vice-presidente do Benfica, em jeito de aviso.