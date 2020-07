Benfica terá conseguido convencer Jorge Jesus a regressar

O Benfica terá conseguido convencer Jorge Jesus a voltar, segundo avançam, esta terça-feira, os jornais "Correio da Manhã" e "O Jogo". O regresso do técnico só se efetivaria a partir da próxima temporada.

O diário desportivo diz que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, chegou a acordo com Jorge Jesus quanto às linhas gerais do projeto, pensado para a próxima época: contrato longo e investimento avultado, com vista à afirmação na Europa - a intenção será chegar todos os anos, pelo menos, aos oitavos de final da Liga dos Campeões.

O "CM" adianta que Jorge Jesus é esperado em Lisboa, nos próximos dias, para assinar pelo Benfica. À espera do ainda treinador do Flamengo estará um contrato com salário de 3,5 milhões de euros líquidos - 6,5 milhões para toda a equipa técnica, completa "O Jogo".

O Flamengo vai disputar, na madrugada de quinta-feira, a final da Taça Rio, frente ao Fluminense. Depois disso, só volta a jogar em agosto, para o recomeço do Brasileirão. Paragem já criticada publicamente por Jorge Jesus e que abre espaço às pretensões do Benfica.

Bola Branca sabe, ainda, que a incerteza sobre a realização da Taça Libertadores, que arrisca ser cancelada, pode ser decisiva para o regresso de Jesus ao Benfica. O Flamengo é o atual campeão da prova.