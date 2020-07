​Covid-19 por concelho. DGS interrompe divulgação dos dados para verificar casos com autoridades regionais

Lisboa continuou também a ocupar o topo da tabela com um total de 3.645 infetados com o novo coronavírus, seguido de Sintra (2.850), Loures (1.910) e Amadora (1.780).

No sábado, o município de Lisboa foi o que registou o maior aumento de infeções, com 61 novos casos confirmados. Seguiram-se Sintra (+35), Odivelas (+26) e Loures (+23).

A DGS refere que está “a realizar a verificação de todos os dados com as autoridades locais e regionais de saúde, que ficará concluída durante os próximos dias”.

No boletim divulgado este domingo, a Direção-Geral da Saúde (DGS) não atualizou os dados relativos ao número de casos por concelho.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais nove mortos e 328 infetados com Covid-19, em Portugal. De acordo com os dados revelado pelo boletim divulgado neste domingo, há neste momento 13.266 casos ativos em Portugal.

Dos 328 novos casos identificados, 254 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, 77%. Quanto às vítimas mortais, três verificaram-se no Alentejo e seis em Lisboa e Vale do Tejo.

Há neste momento 504 pessoas internadas com Covid-19 (mais 15), dos quais 73 em unidades de Cuidados Intensivos.