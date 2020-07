Covid-19 em Portugal. Há mais nove mortos e 328 infetados

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais nove mortos e 328 infetados com Covid-19, em Portugal. De acordo com os dados revelado pelo boletim divulgado neste domingo, há neste momento 13.266 casos ativos em Portugal.

Dos 328 novos casos identificados, 254 são na região de Lisboa e Vale do Tejo, ou seja, 77%. Quanto às vítimas mortais, três verificaram-se no Alentejo e seis em Lisboa e Vale do Tejo.



Há neste momento 504 pessoas internadas com Covid-19 (mais 15), dos quais 73 em unidades de Cuidados Intensivos.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 43.897 casos positivos, dos quais 1.614 morreram e 29.017 já estão recuperados.