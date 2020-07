Cascais reafirma “cerca” de transportes se carreiras não forem repostas a 100%

Face à reposição anunciada de 90%, a partir deste dia 1 de julho , o autarca diz que “não é o suficiente”, sobretudo “quando sabemos que a capacidade de lotação de cada autocarro diminuiu para cumprir as regras sanitárias”.

“Logo que foi feito o desconfinamento, repusemos a 100% as careiras municipais e, naquelas em que se verifica que há excesso, aumentámos”, começa por argumentar Carlos Carreiras, em declarações aos jornalistas, nesta quarta-feira, no Estoril.

O presidente da Câmara de Cascais reitera o aviso que já tinha deixado escrito: se as carreiras intermunicipais da Área Metropolitana de Lisboa não forem repostas a 100%, serão barradas à entrada do concelho.

Por isso, Carlos Carreira decidiu definir um prazo, “até ao final desta semana”, para que “a Área Metropolitana de Lisboa se entenda com o Governo e coloque esse reforço” de 100% na região.

“Senão, na próxima semana, estaremos em condições de, nas fronteiras do concelho, nessas carreiras intermunicipais, cumprir com a salvaguarda da saúde” de todos – ou seja, impedir a entrada destes autocarros.

“Não são todas as carreiras que não estão a cumprir, são as da hora de ponta, sobretudo da manhã” e “temos a perceção de que não é preciso muito para [as] podermos conter”, garante.

Mas, até lá, Carlos Carreiras espera que a Autoridade Metropolitana de Transportes e a Área Metropolitana de Lisboa se entendam com o Governo para resolver o problema da reposição de transportes públicos.