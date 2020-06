António Costa. "Não há descontrolo da pandemia” em Lisboa

O primeiro-ministro, António Costa, garantiu, esta segunda-feira, que "não há descontrolo da pandemia” na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Questionado pelos jornalistas, após a cerimónia de tomada de posse do novo ministro das Finanças, Costa disse que “não há descontrolo da pandemia” e que a situação “é estável”

"Quando analisamos os resultados globais, temos de ver a quantidade de testes” que foram feitos, apontou o chefe do Governo.

“Portugal é o quarto país que o maior número de testes realizou por milhão de habitantes”, enfatizou o primeiro-ministro, adiantando que o nosso país tem “a mais baixa taxa de positivos da Europa Ocidental, em função de testes realizados”.

"Não há um crescimento, há sim, mais casos conhecidos”, insistiu.

“Os testes massivos permitiram ter maior conhecimento e isolar precocemente pessoas que possam estar infetadas”, explicou, ainda, António Costa, sobre a estratégia apontada pelas autoridades de saúde para a região de Lisboa.

A zona tem sobretudo “quatro concelhos com maior incidência”, destacou Costa que não se manifesta preocupado com a situação na capital: “Estou menos preocupado, porque significa que as autoridades estão a ser pró-ativas."