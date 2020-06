Novo ministro das Finanças já tomou posse. Centeno no Banco de Portugal é uma excelente hipotese", diz João Leão

O novo ministro das Finanças, João Leão, tomou posse do cargo esta segunda-feira, numa cerimónia restrita, no Palácio de Belém, a que assistiram o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o primeiro-ministro, António Costa, e os governantes cessantes, sem outros convidados, por força da situação de pandemia.

Em declarações prestadas à saída de Belém, o novo ministro das Finanças disse, sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a ser governador do Banco de Portugal, que "é obvio que é uma excelente hipotese".

Nesta recomposição, que não alterou a dimensão do Governo, o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, foi promovido a adjunto do novo ministro.

Tomaram posse como novos secretários de Estado Cláudia Joaquim, com a pasta do Orçamento, João Nuno Mendes, com as Finanças, e Miguel Cruz, com o Tesouro.