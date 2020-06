​Quem é João Leão, o novo ministro das Finanças?

João Leão, que nasceu em Lisboa em 1974, também foi secretário de Estado do Orçamento no anterior Governo, entre 2015 e 2019.

O primeiro-ministro, António Costa, optou por uma solução interna para ocupar o lugar de Mário Centeno, cuja saída do Governo foi anunciada esta terça-feira . O novo ministro das Finanças era, até agora, secretário de Estado do Orçamento.

Antes de ser secretário de Estado e agora ministro, foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia, entre 2010 e 2014, e assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, entre 2009 e 2010.

João Leão é professor de Economia no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa, desde 2008. També no ISTE, foi presidente da Comissão Científica do Departamento de Economia, entre 2009 e 2010, e de diretor do Doutoramento em Economia (2011-2012). É investigador da Business Research Unit do mesmo instituto.

Foi membro do Conselho Económico e Social entre 2010 e 2014 e do Conselho Superior de Estatística entre 2010 e 2014. Integrou a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da OCDE em 2010 e 2012 e integrou grupos de trabalho no âmbito da OCDE.

O novo ministro das Finanças toma posse a 15 de junho, às 10h00, no mesmo dia em que é aprovado o Orçamento Suplementar na Assembleia da República.



[em atualização]