É oficial: Mário Centeno deixa o Governo

João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, vai substituir Mário Centeno na pasta das Finanças.

O novo ministro toma posse a 15 de junho, às 10h00, no mesmo dia em que é aprovado o Orçamento Suplementar na Assembleia da República.

O site da Presidência da República confirma que Marcelo Rebelo de Sousa "recebeu do Primeiro-Ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do Ministro de Estado e das Finanças, Professor Doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do Professor Doutor João Leão."

