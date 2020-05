Aveiro prepara-se para receber Final da Taça de Portugal

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) procura alternativas e, apesar do Estádio Algarve surgir como possibilidade, o Municipal de Aveiro, palco das últimas decisões da Supertaça, é a possibilidade mais forte.

A decisão foi tomada após uma reunião entre a FPF e a DGS, onde terá ficado definido que só estádios de categoria 1 poderiam receber jogos. Trata-se de estádios que respondem a todos os requisitos da tabela de categorização definida no Regulamento de Competições da Liga.

O Estádio Nacional, em Oeiras, não apresenta as condições necessárias e exigidas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para receber jogos durante esta fase de contenção da pandemia de Covid-19. A notícia avançada pelo jornal "A Bola", foi confirmada por Bola Branca.

O autarca social-democrata recorda que o Municipal de Aveiro, um dos estádios do Euro 2004, "tem todas as condições para receber qualquer tipo de competição futebolística ao mais alto nível".

"No final de março e inícios de abril fizemos sentir à AF Aveiro e à FPF que o Estádio Municipal está ao dispor da FPF e da Liga para esta ajuda à gestão do final da época desportiva", diz o Ribau Esteves.

Além da final da Taça, há também disponibilidade da autarquia para receber jogos das dez jornadas finais do campeonato, que será retomado a 4 de junho .

O mapa dos estádios que vão receber as dez jornada(...)

Há estádios de categoria 1, 2 e 3. Os requisitos são de múltiplas naturezas, desde questões relacionados licenças, seguros, medidas do terreno de jogo, distância entre área técnica e bancadas, infraestruturas de apoio, iluminação, sinalização, lotação, vias de acesso, estacionamento, entre outros.

O Estádio Nacional é de categoria 2, o que invalida, desde logo, a sua utilização para o que resta jogar da temporada em Portugal. O Belenenses SAD, que utiliza o Jamor como "casa", irá disputar os seus jogos, na condição de visitado, no estádio da Cidade do Futebol. O mesmo acontecerá com o Santa Clara.

O Estádio Nacional pode ser utilizado para treinos, mas não cumpre os requisitos, nesta fase, para receber jogo, mesmo que os encontros sejam disputados à porta fechada. O Famalicão, entretanto, também já chegou a acordo com o Gil Vicente para utilizar o Estádio Cidade de Barcelos para realizar os jogos na condição de visitado.