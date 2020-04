Balanço DGS. Sobe para 948 mortos e 24.322 infetados

Veja também:

O boletim diário da Direção-Geral de Saúde revela que Portugal regista 948 mortes (mais 20 em 24 horas) e 24.322 (mais 295) infetados. No total, há ainda 1.389 recuperados da doença (mais 32).

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (546), seguida da região Centro (194), de Lisboa e Vale do Tejo (185), do Algarve (12), dos Açores (10) e do Alentejo que regista um caso, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24h00 de segunda-feira.

Em Portugal, a taxa de letalidade global é de 3,9%. A taxa de letalidade acima dos 70 anos é de 13,9%.

O relatório desta terça-feira regista ainda que 3.563 pessoas estão a aguardar os resultados das análises e 29.559 estão sob vigilância.

Continua a descer o número de pacientes internados. Estão hospitalizadas 936 (menos 59), das quais 172 nos cuidados intensivos (menos quatro).