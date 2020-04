​DGS desconhece estudo que admite mais quatro mil mortes

A Direção-Geral da Saúde (DGS) desconhece qualquer estudo que aponte para um aumento do número de mortes não relacionadas com a Covid-19.

“Tentei, mas não encontrei esse artigo publicado ainda na ‘Acta Médica’ – pelo menos ontem à noite ainda não estava -, portanto, não me posso pronunciar sobre a metodologia usada, porque não sei”, afirma Diogo Cruz.

“Aquilo que tenho a dizer sobre os óbitos é que o óbito é um evento único, não há possibilidade de duplicações. A 25 de abril de 2020, comparando 2020 com o quinquénio anterior, 1 de janeiro a 25 de abril, temos um incremento de 307 óbitos, comparado com os últimos cinco anos. Estes dados estão no site da DGS”, sublinha o sudiretor-geral da Saúde.

O excesso de mortalidade em Portugal desde o início da pandemia de Covid-19 pode chegar aos 4.000 óbitos, segundo um estudo publicado na revista científica da Ordem dos Médicos.

De acordo com o estudo, que analisou o período entre os dias 1 de março e 22 de abril, o número de mortes registado em Portugal pode chegar a um valor que representa quase cinco vezes mais do que os atribuídos à Covid-19, que esta segunda-feira se fixavam em 928, segundo os dados oficiais.

O medo de ir ao hospital está a provocar um aumento da mortalidade entre doentes crónicos, justifica o coordenador António Vaz Carneiro. “Há pessoas a morrer sem tratamento.”



Segundo o coordenador do estudo, este número excessivo de mortes pode ter como eventual causa, a redução da procura de cuidados de saúde em contexto de pandemia. “Há cerca de 30 a 40% dos doentes que deveriam ir à urgência, fazer biópsias, endoscopias, ser internados, deveriam ser operados e ir a consultas e estão a morrer sem tratamento.”

“A nossa explicação é que as pessoas estão aterrorizadas em casa, com medo de morrer com o vírus, e pura e simplesmente recusam tratamento”, esclarece à Renascença António Vaz Carneiro, lembrando que os hospitais estão vazios e as consultas estão fechadas.

