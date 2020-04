Covid-19. SNS preparado para eventual aumento de casos em cuidados intensivos no período pós-confinamento

Veja também:

O Sistema Nacional de Saúde está preparado para um possível aumento de casos de Covid-19 em cuidados intensivos após o final do período de confinamento, que acontecerá a partir de 4 de maio, depois de levantamento do estado de emergência, anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa, esta terça-feira, e das limitações à circulação impostas para o fim de semana alargado de 1 a 3 de maio.

Na conferência de imprensa diária de atualização da situação epidemiológica em Portugal, António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, diz que os indicadores atuais de ocupação em cuidados intensivos permite preparar com tranquilidade um possível aumento de casos no final do período de isolamento da população.

"Temos algum conforto, neste momento, para receber toda a matéria Covid-19 e preparar as unidades de cuidados intensivos, um esforço conjunto da 'task force' que estuda este processo e dos clínicos, que são cerca de 250 intensivistas, sem contar com os pneumologistas, anestesistas e internistas. Com a serenedidade e tranquilidade possível vamos preparar a atividade pós-Covid", diz.

À data, Portugal tem uma taxa de ocupação em cuidados intensivos de 54%, "um bom indicador", segundo António Lacerda Sales. "Temos 289 camas vagas e 334 ocupadas. Estamos sempre preocupados, porque é uma matéria de grande preocupação, mas parecem bons indicadores", reforça.