Sérgio Moro demite-se do governo brasileiro

O ministro brasileiro da Justiça, Sérgio Moro, apresentou esta sexta-feira a demissão do Governo liderado pelo Presidente Jair Bolsonaro, avança o jornal “Folha de São Paulo”.

O juiz que conduziu o processo Lava Jato acaba de anunciar a sua demissão depois de o Presidente ter exonerado o director da Polícia Federal.



Segundo dá conta o jornal a “Folha de São Paulo”, o ministro da Justiça já tinha ameaçado abandonar o executivo se Jair Bolsonaro avançasse com a exoneração de Maurício Valeixo.



Sérgio Moro sentiu-se desautorizado pelo Presidente que quer assim ter mais influência sobre as investigações policiais.

A exoneração, que apanhou o ministro da Justiça de surpresa, foi publicada esta madrugada e Sérgio Moro anunciou a saída do Governo de Bolsonaro.



Esta é a segunda baixa de penso em poucos dias no executivo brasileiro, depois da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em plena pandemia de Covid-19, por visões opostas sobre como lidar com o novo coronavírus.