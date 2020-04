Presidente da UEFA diz que ligas estão prontas para jogar à porta fechada

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, mostra-se otimisma quanto ao regresso das competições dentro da atual temporada.

Aleksander Ceferin, em declarações ao jornal italiano “Corriere della Sera”, considera que é preferível jogar sem adeptos do que um cenário de ausência de futebol no que resta da época.

“É cedo para dizermos que não podemos acabar a temporada. O impacto seria terrível para os clubes e Ligas. Podemos terminar, mas devemos respeitar as decisões das autoridades e esperar pela autorização para voltar a jogar”, refere.

O presidente da UEFA sublinha que “a prioridade é a saúde dos adeptos, dos jogadores, dos dirigentes e de todos os agentes” e acredita que “existem opções para reatar as taças e o os campeonatos e completar as competições”.

“Podemos ter de jogar sem adeptos nos estádios mas o mais importante é jogar. Em tempos tão difíceis, os jogos trariam felicidade às pessoas e uma certa sensação de normalidade, mesmo que sejam exibidos apenas na televisão”, realça o líder do organismo que superintende o futebol europeu.

Ceferin salvaguarda ainda que “estas medidas serão por um período limitado. Com tempo voltaremos ao normal. Ainda vamos ver estádios cheios, tenho a certeza disso", antevê.

Quanto à data limite para terminar os campeonatos, não há um prazo estipulado. “Estamos a estudar várias opções para ver quando as competições podem terminar, sempre com base nas datas da temporada seguinte", explica.

Ceferin num ângulo de impacto financeiro acrescenta que “as Ligas são a base das receitas dos clubes em todo o lado. Se chegarem ao fim, as consequências serão limitadas. Já a UEFA, pelo contrário, vai perder muito dinheiro com o adiamento do Euro 2020”, sublinha.