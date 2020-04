Aumento da mortalidade em março. Costa admite mortes de casos não diagnosticados com Covid-19

Veja também:

António Costa admite a subnotificação de casos de óbitos com Covid-19. Em entrevista à Renascença e confrontado com o aumento da mortalidade no mês de março, o primeiro-ministro reconhece a possibilidade de existerem óbitos de pessoas por outros motivos, mas que estavam infetadas com o novo coronavírus.

"Sabe-se que a Covid-19 não ataca da mesma forma todas as pessoas e é isso que o torna muito perigoso, porque podemos estar contaminados sem sentir qualquer sintoma. Se é possível que existam pessoas que possam ter falecido por outras causas e estivessem infetadas? Sim, é possível. Temos o exemplo da criança que faleceu por outra doença e tinha Covid-19, mas não foi por causa da Covid-19", explica, em referência à criança de 14 anos que morreu em Ovar devido a meningite.

Até ao dia 27 de março, Portugal registou cerca de 600 mortes acima do expectável, uma tendência de aumento que não se verificava há mais de uma década.