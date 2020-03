Ovar. Criança de 14 anos morreu com Covid-19 no Hospital da Feira

Uma criança com 14 anos morreu, este domingo de manhã, no Hospital da Feira, pouco depois de ter sido confirmado que estava infetada com Covid-19.

O rapaz, morador em Ovar, deu entrada de urgência no Hospital de São Sebastião, na Feira, no sábado, sem que tivesse sido sinalizado como infetado com Covid-19. Apresentava sintomas graves compatíveis com a doença e foi encaminhado para a ala dedicada aos pacientes infetados com o novo coronavírus.

Apesar de o hospital da Feira não ter cuidados intensivos pediátricos, sendo os casos habitualmente encaminhados para o Santo António, no Porto, a equipa médica decidiu que o paciente corria mais riscos se fosse transferido. O rapaz sofria de psoríase, doença que pode debilitar o sistema imunitário, segundo fonte clínica ouvida pelo JN.

Realizado o teste à Covid-19, confirmou-se a infeção, mas a criança acabou por entrar em falência e morrer, ao início da manhã deste domingo.