Mortalidade aumenta em março. Estará a Covid-19 a provocar mais mortes do que as oficiais?

Um mês depois do primeiro caso confirmado de Covid-19 em Portugal, a Direção-Geral de Saúde (DGS) avançou esta quinta-feira, no boletim epidemiológico diário, que o número de mortes em território nacional ultrapassou as duas centenas, fixando-se esta quinta-feira nos 209 óbitos.

São mais 22 mortes em apenas 24 horas. A taxa de letalidade do novo coronavírus em Portugal é agora de 2,3%. Estimativas internacionais situam a letalidade da Covid-19 em torno de 1%. Portugal apresenta, por isso, um valor acima desta estimativa. Se analisarmos as mortes por faixa etária, a letalidade sobe para os 12,6% entre doentes com 80 anos ou mais.

A ausência de informação pormenorizada sobre as características destas mortes motivou um grupo de docentes da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigadores do CINTESIS a procurar respostas para lá dos dados divulgados no boletim da DGS, que compilaram num artigo intitulado "Mortalidade em tempos de Covid-19: a que contamos, mas também a que não contamos".

A equipa, coordenada por Jorge Félix Cardoso, analisou os dados disponibilizados pelo Sistema de Informação dos Certificados de Óbito (SICO) e verificou uma subida da mortalidade no mês de março, "que parece ter um ponto claro no tempo: o fim de semana de 7 e 8 de março" - o primeiro fim de semana após a confirmação do primeiro infetado com o novo coronavírus em Portugal.

Os especialistas avaliaram, depois, as tendências da mortalidade nos meses de fevereiro e de março para todos os anos entre 2009 e 2020. A que conclusões chegaram? "Os dados de mortalidade diária em março de 2020 não podiam ser mais excecionais e apontam para uma tendência que não se verificava há 12 anos", explica Félix Cardoso à Renascença.

Qual o papel da Covid-19 nesta equação?

Para calcular uma estimativa do total de óbitos esperados a 27 de março, a equipa de investigadores usou a média dos primeiros sete dias do mês - aproximadamente 300 óbitos por dia - como valor de referência. O número total de óbitos esperados até ao dia 27 seria, então, de 8.100.