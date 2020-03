Coronavírus. Medidas excecionais abrangem espetáculos, mas reembolsos têm de esperar

As medidas excecionais relativas a espetáculos que foram cancelados ou que poderão vir a ser reagendados devido à pandemia da Covid-19 abrangem iniciativas agendadas desde o dia “28 de fevereiro e até 90 dias úteis” depois do final do estado de emergência.

É o que diz o decreto-lei que concretiza as questões relativas ao setor cultural e que foi aprovado nesta quinta-feira em Conselho de Ministros.

"Face à pandemia Covid-19, e com vista a evitar a transmissão do vírus, o Governo tomou medidas que passaram, nomeadamente, pelo encerramento de instalações e estabelecimentos onde se desenvolvem atividades culturais e artísticas. Importa, por isso, assegurar uma proteção especial aos agentes culturais envolvidos na realização destes espetáculos, bem como garantir os direitos dos consumidores”, lê-se no comunicado que saiu da reunião.

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, já tinha afirmado que “a decisão sobre o cancelamento, que dará origem à devolução [do valor dos bilhetes], ou do reagendamento, que pode não dar origem à devolução” só deveria ser feita “depois de levantado o estado de emergência".

A ministra tinha esclarecido que “em estado de emergência há uma obrigação legal de não fazer o que estava programado”.