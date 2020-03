Toda a ​Itália vai ficar em quarentena

O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, estendeu esta segunda-feira as medidas de contenção do novo coronavírus a todo o país e aos seus 60 milhões de habitantes, depois de no domingo ter colocado em quarentena 14 províncias.



A medida entra em vigor já na terça-feira de manhã e vai durar pelo menos até 3 de abril.

“A decisão certa, atualmente, é ficar em casa. O nosso futuro e o futuro de Itália estão nas nossas mãos. Essas mãos devem ser agora mais responsáveis do que nunca”, declarou Giuseppe Conte.

A Itália é o país da Europa com mais casos de coronavírus, num total de 9.172, e o segundo em todo o mundo, a seguir à China. Já morreram 463 pessoas em Itália devido à doença.