Desporto italiano pára até 3 de abril devido ao coronavírus. Seria A interrompida até nova ordem

O Comité Olímpico Nacional de Itália (CONI) ordenou suspender todas as "atividades desportivas de qualquer nível", incluindo o futebol, durante três semanas, até ao dia 3 de abril, devido ao surto do novo coronavírus. Pouco depois, a Liga italiana de futebol anunciou que a Serie A será interrompida, a partir de terça-feira, até ordem em contrário.

A decisão do CONI, anunciada, esta segunda-feira, pelo presidente, Giovanni Malagò, foi tomada após reunião com as federações de todos os desportos profissionais e coletivos e confirmada pelo primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, que ordenou o estado de quarentena para todo o país.

"As competições internacionais, tanto para clubes como para equipas nacionais, não se enquadram na disponibilidade jurisdicional do Comité Olímpico Nacional Italiano e, portanto, não podem ser regulamentadas pelas decisões de hoje [segunda-feira]", ressalva o comunicado do CONI.

A Liga italiana seguiu o exemplo. "Informamos que todos os jogos referentes ao campeonato italiano, a partir de 10 de março, estão suspensos e adiados para data indeterminada", decretou, em comunicado.

Em Itália, o segundo país mais afetado do mundo pelo Covid-19 (ultrapassou o Irão esta segunda-feira), há 9.172 pessoas infetadas, das quais 463 morreram. Registaram-se 97 mortes nas últimas 24 horas. No domingo, num decreto foi assinado pelo primeiro-ministro, Giuseppe Conte, o Governo italiano decidiu pôr de quarentena mais de um quarto da população do país.

Coronavírus em Portugal





Foram registados este domingo nove casos de contágio pelo novo coronavírus em território nacional, o que faz subir para 30 o número de infetados no país. De acordo com informações apuradas pela Renascença, 18 casos estão a ser acompanhados no Hospital de S. João, no Porto, outros seis no Hospital de Santo António, na mesma cidade, e os restantes seis no Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Como medida preventiva, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou a suspensão de visitas em pelo menos 32 hospitais e 10 estabelecimentos prisionais.

A Direção-Geral da Saúde, que tem um microsite com múltiplas informações sobre a doença, recomenda como principais medidas de prevenção a frequente lavagem de mãos. Em caso de possível contágio, a indicação é ligar para o SNS 24 (808 24 24 24) e evitar deslocações aos serviços de saúde.



[notícia atualizada às 22h16]