Trump e Erdogan concordam que é preciso evitar uma "tragédia humanitária" em Idlib

Donald Trump e o Presidente Erdogan, da Turquia, conversaram esta sexta-feira ao telefone e concordaram que é preciso tomar medidas para evitar uma tragédia humanitária em Idlib, no noroeste da Síria.

A região é a última bolsa de território ainda em mãos de rebeldes que travam uma guerra civil contra o regime desde 2011. Ao longo dos últimos anos, vários grupos rebeldes foram sendo relocalizados para Idlib, em acordos mediados pela Turquia, que tem apoiado e financiado os combatentes, muitos dos quais são de inspiração jihadista.

Decorre atualmente uma ofensiva por parte das forças sírias, com o apoio de militares russos, para recuperar Idlib, que tem causado uma crise humanitária na região, causando muitas vítimas civis e levando centenas de milhares de pessoas a fugir para a Turquia.

Erdogan tem insistido em apoiar os rebeldes e enviou mesmo as suas próprias forças para Idlib, prometendo retaliar se as forças leais a Assad continuarem a sua ofensiva. Até agora não tem sido possível chegar a um consenso para travar as hostilidades e na quinta-feira 33 soldados turcos morreram num ataque sírio, o que levou Erdogan a abrir as fronteiras para deixar passar migrantes e refugiados para a União Europeia.

Dado o êxodo de civis que a nova ofensiva do regime sírio está a provocar, a Turquia anunciou entretanto a sua intenção de deixar de impedir a entrada de migrantes no território da União Europeia.