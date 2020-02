Turquia deixa de travar entrada de migrantes na União Europeia, centenas reúnem-se na fronteira

Centenas de migrantes reuniram-se, na madrugada desta sexta-feira, junto à fronteira da Turquia com a União Europeia, depois de fonte do Governo turco ter avançado que o país vai parar de travar o fluxo de refugiados para a Europa.

A decisão surge em antecipação da chegada de migrantes provenientes da província de Idlib, no norte da Síria, onde decorre uma renovada ofensiva do regime de Bashar al-Assad contra os seus opositores na região, com o apoio pela Rússia.

Na sequência do comunicado, a Grécia e a Bulgária anunciaram um reforço do controlo de fronteiras.

No início de fevereiro, a Turquia enviou cerca de 12 mil militares para a fronteira, que acabaram por envolver-se em confrontos armados com as forças sírias. Pelo menos 33 soldados turcos morreram, esta quinta-feira, num ataque aéreo na vila de Balioun, em Idlib. Em resposta, a Turquia bombardeou uma série de alvos das forças do regime sírio.

De acordo com as Nações Unidas, a Síria enfrenta o maior êxodo desde o início da guerra no país, em 2011. Nos últimos três meses, mais de 400 civis morreram e quase um milhão de pessoas fugiram das suas casas - cerca de 80% delas mulheres e crianças.