China. ​Coronavírus matou 242 pessoas em Hubei em apenas 24 horas

Mais 242 pessoas morreram esta quarta-feira por causa do coronavírus na província chinesa de Hubei, o epicentro da doença que já chegou a mais de uma dezena de países.



Este número de vítimas mais do que duplica o anterior máximo diário de mortes, de 103, que tinha sido registado na segunda-feira.

As autoridades de saúde de Hubei também anunciam que os novos casos confirmados dispararam. De acordo com os dados referentes a quarta-feira, há mais 14.840 pessoas infetadas no espaço de 24 horas, com a contabilizam de casos detetados por novos meios de diagnóstico.

Com esta atualização, o número total de vítimas mortais na China continental sobe para 1.359 desde o início do surto, em dezembro.