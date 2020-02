Coronavírus adia Grande Prémio da China de Fórmula 1

O coronavírus obrigou ao adiamento do Grande Prémio da China de Fórmula 1, segundo anunciou, esta terça-feira, a organização do Mundial.

No site oficial, a Fórmula 1 explica que decidiu, em conjunto com a Federação Internacional do Automóvel (FIA), aceitar o pedido de adiamento feito pelo promotor da corrida de Shanghai, o Juss Sports Group, "de modo a garantir a saúde e segurança" de todos os envolvidos.

A Fórmula 1 continuará a monitorizar a situação, "com todas as partes a estudar a viabilidade de potenciais datas alternativas" para o Grande Prémio, assumindo que a situação melhorará.