Imagens de satélite mostram Wuhan deserta após surto de coronavírus

As autoridades chinesas fecharam os serviços públicos e pediram à população para permanecer em casa de forma a evitar a propagação do coronavírus. A sétima maior cidade da China, com onze milhões de habitantes, transformou-se numa cidade fantasma.

Situada no centro da China, a cidade de Wuhan está há uma semana de quarentena de facto, com saídas e entradas interditas pelas autoridades durante período indefinido. A interdição foi depois estendida e toda a região de Wuhan situação que afeta 56 milhões de pessoas. A China elevou para 132 mortos e mais de 5.900 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei.

Esta quinta-feira descolou, do Aeroporto de Beja, o avião que vai fazer o repatriamento de cidadãos europeus desde Wuhan. A aeronave A380, da companha Hi Fly, vai fazer uma primeira paragem em França, uma seunga no Vietname e depois segue para a China. Ainda não é certo onde o avião vai aterrar quando regressar com os passageiros vindos de Wuhan.

