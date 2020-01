Manuel Fernandes: "Perde-se um capitão, mas Bruno não podia ficar"

Manuel Fernandes, uma das maiores figuras do clube, recebe a saída de Bruno Fernandes do Sporting com resignação. O antigo avançado e capitão dos leões sustenta, em entrevista a Bola Branca, que o médio "não podia de forma alguma ficar" em Alvalade. Manuel Fernandes garante entender a necessidade de Frederico Varandas realizar este "encaixe financeiro, mas, desportivamente, vai perder muito", já que Bruno era "um capitão de equipa que o Sporting tinha e deixou de ter".

Manuel Fernandes prevê mudança de sistema

Manuel Fernandes defende que Silas "fica com equipa para tentar ficar no terceiro lugar, independentemente dos jogadores que tenha e dos jogadores que saem". Quanto a soluções, não havendo ninguém com "as características do Bruno Fernandes", o antigo goleador considera Silas poderá ter de "mudar o sistema de jogo". Manuel Fernandes sugere, por exemplo, o 4-2-3-1. Bolasie, Jesé, Plata e Camacho são "jogadores para jogar atrás do ponta de lança", acrescenta o antigo jogador, na análise feita ao plantel e sem recurso a reforços nesta fase da temporada.