Sporting terá fechado acordo com Manchester United por Bruno Fernandes

O Sporting terá chegado a acordo com o Manchester United para a transferência de Bruno Fernandes, segundo escrevem diversos órgãos de comunicação nacionais e ingleses.

De acordo com o "Record", o Manchester United pagará 55 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos, dos quais 10 são vistos como facilmente concretizáveis, e 15 em objetivos mais complicados de atingir.

"O Jogo" garante que Bruno Fernandes viajará já na quarta-feira para Manchester para assinar contrato.

A confirmar-se, será a venda mais cara da história do Sporting, superando os 40 milhões que o Inter de Milão pagou, em 2016, para contratar João Mário.

O Barcelona terá tentado desviar Bruno Fernandes do Manchester United, num negócio que iria prever o empréstimo do internacional português ao Valência até ao fim da época, mas os "red devils" fecharam mesmo o negócio. O Tottenham esteve também associado ao português.

Dois anos e meio com muitos golos e assistências

Bruno Fernandes chegou ao Sporting em 2017, a troco de oito milhões de euros. No total, somou 63 golos em 137 jogos disputados. A despedida aconteceu em Alvalade, na segunda-feira, com uma vitória por 1-0 contra o Marítimo.

Na última época, tornou-se o médio com mais golos numa temporada na história do futebol, com 32 tentos certeiros. Bruno tinha contrato até 2023, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Durante o período, o médio que entretanto se tornou capitão de equipa, conquistou duas Taças da Liga e uma Taça de Portugal.