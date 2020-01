Kyrie Irving recusou jogar após a morte de Kobe Bryant

A morte de Kobe Bryant, no domingo, abalou o mundo do basquetebol. A NBA parou para homenageá-lo, mas Kyrie Irving, admirador e amigo de Kobe, foi mais longe: o base dos Brooklyn Nets recusou entrar no "court" frente aos New York Knicks.

De acordo com a imprensa norte-americana, Irving deixou o Madison Square Garden quando soube da morte de Bryant, pouco mais de uma hora antes do jogo, devido a "razões pessoais".

No final do encontro, o treinador dos Nets, Kenny Atkinson, confirmou que o motivo para o abandono de Irving foi a morte do mentor: "Eu estava com ele [Irving]. Eles eram muito próximos. São tempos muito difíceis."

Kobe Bryant começou como o grande ídolo de Kyrie Irving. Ao longo dos anos tornaram-se amigos. Em 2016, quando venceu o anel, pelos Cleveland Cavaliers, Irving telefonou a Bryant desde o balneário.

Em 2019, numa conferência, Kobe foi questionado sobre quem considerava seu aprendiz: "Kyrie [Irving], sem dúvida."

Sem Kyrie Irving, os Nets perderam diante do rival citadino, os Knicks, por 110-97. Spencer Dinwiddie, também assumido admirador de Bryant, marcou 23 pontos. Do lado dos Knicks, o destaque vai para o duplo-duplo de Julius Randle, com 22 pontos e 15 ressaltos.

Kobe Bryant morreu, aos 41 anos, após a queda do helicóptero em que seguia em Calabasas, na Califórnia. Entre as vítimas mortais está também a filha do ex-basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, avançam fontes oficiais da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.

Todos os resultados



Denver Nuggets-Houston Rockets, 117-110

San Antonio Spurs-Toronto Raptors, 106-110

Atlanta Hawks-Washington Wizards, 152-133



New York Knicks-Brooklyn Nets, 110-97



Orlando Magic-Los Angeles Clippers, 97-112

Memphis Grizzlies-Phoenix Suns



New Orleans Pelicans-Boston Celtics, 123-108



Portland Trail Blazers-Indiana Pacers, 139-129