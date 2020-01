Kobe Bryant, génio do basquetebol, e a filha morrem em acidente de helicóptero

Veja também:

Morreu Kobe Bryant, antiga estrela da NBA. O ex-jogador de 41 morreu após a queda do helicóptero em que seguia em Calabasas, na Califórnia.

Entre as vítimas mortais está também a filha do ex-basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, avançam fontes oficiais da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.

Outras sete pessoas morreram na queda do helicóptero modelo Sikorsky S-76B, entre as quais o piloto, referem as autoridades norte-americanas no balanço mais recente da tragédia.

A notícia da morte de Kobe foi avançada por vários órgãos de comunicação norte-americanos e confirmada pelas autoridades da cidade de Calabasas.



"É com grande tristeza que soubemos da morte de Kobe Bryant e de quatro outras pessoas na queda de um helicóptero em Calabasas. A aeronave caiu num descampado junto a Las Virgenes, pelas 10h00 da manhã [hora local]", adianta a cidade de Calabasas na sua conta no Twitter.



Kobe Bryant era casado com Vanessa Bryant, com quem teve quatro filhas: Gianna, Natalia, Bianca e Capri.

A queda do helicóptero aconteceu numa zona montanhosa, numa altura em que havia algum nevoeiro. As causas do acidente estão a ser investigadas.