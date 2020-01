A NBA parou para homenagear Bryant

Veja também:

As equipas da NBA que tiveram jogo, depois da notícia da morte de Kobe Bryant, estiveram em campo com o antigo basquetebolista na memória e homenagearam-no, violando as regras do jogo.

Depois do lançamento da bola ao ar, a equipa com bola esperou que se esgotassem os 24 segundos de ataque, numa alusão à camisola 24 com que Kobe terminou a carreira. Trae Young, dos Atlata Hawks, violou também a regra dos oito segundos em homenagem ao número com que o malogrado jogador também usou.

Kobe Bryant morreu, aos 41 anos, após a queda do helicóptero em que seguia em Calabasas, na Califórnia. Entre as vítimas mortais está também a filha do ex-basquetebolista, Gianna Maria, de 13 anos, avançam fontes oficiais da NBA, a liga norte-americana de basquetebol.