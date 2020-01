​Adolfo Mesquita Nunes. “Nunca me senti a mais no CDS e não é hoje que vou começar a sentir”

Veja também:

Foi um discurso emotivo. Depois da tensão gerada no congresso do CDS com o discurso de António Pires de Lima, foi Adolfo Mesquita Nunes quem subiu à tribuna para defender a diversidade de opiniões e a tolerância dentro do CDS e dizer que não se quer sentir a mais neste partido.



“Ninguém aqui é mais livre que ninguém”, começou por dizer Adolfo Mesquita Nunes, que reconheceu ter ouvido, ao longo da vida política, muitas coisas de que não gostou. “E nem por isso apupei”, disse, numa referência concreta à vaia a António Pires de Lima.

“Não gosto de ser chamado de direita do champanhe porque quando estava ao serviço do país, como secretário de Estado do Turismo, também estava ao serviço do CDS”, disse o ex-governante, que foi secretário de Estado de Pires Lima quando este foi ministro da Economia.