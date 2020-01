O adeus “possível” de uma líder que sai sozinha

Só e abandonada foi assim a despedida de Assunção Cristas da liderança do CDS-PP. A opinião é quase unânime entre os congressistas entrevistados pela Renascença que, em Aveiro, assistiram ao último discurso da presidente do partido.

Luís Silva, vindo de Lisboa, ouviu com atenção as últimas palavras de líder cessante. “É a despedida possível, sozinha e abandonada”, lamenta o congressista que não tem dúvidas que na hora do adeus faltou a lealdade e solidariedade da direção do partido