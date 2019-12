Conselho de Disciplina abre inquérito ao incidente do túnel do Jamor

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol abriu um inquérito para perceber o que realmente aconteceu no túnel do Jamor, no jogo entre Belenenses e FC Porto, tal como Bola Branca tinha anunciado em tempo oportuno.

O treinador do Belenenses queixou-se de ter sido agredido com um soco, como é possível ver nas imagens difundidas pela "SIC", à saída para os balneários no intervalo da partida. Nenhum dos treinadores fez qualquer participação sobre a situação no final da partida.

Sérgio Conceição não comentou a polémica na quarta-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo da Liga Europa, pois o FC Porto não deixou, sendo que a questão foi barrada pelo assessor de imprensa do FC Porto, que não permitiu resposta. Na conferência de imprensa no final da partida, Pedro Ribeiro também se recusou comentar o caso.

Desde domingo que há suspeitas de que o treinador do Belenenses se referia a Sérgio Conceição. Os contornos do desentendimento continuam por esclarecer, mas o FC Porto, por via de Francisco J. Marques, diretor de informação dos portistas, já negou que Sérgio tenha agredido alguém.

Caso se confirme que Sérgio Conceição agrediu Pedro Ribeiro, o treinador do FC Porto enfrenta perder o resto da época. Segundo o regulamento da Liga, o castigo para este tipo de casos pode ir de 22 dias a 273 dias de suspensão, ou seja, um máximo de nove meses.