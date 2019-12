Sérgio Conceição pode enfrentar suspensão de nove meses, caso se confirme agressão

A confirmar-se a agressão de Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro, o treinador do FC Porto incorre em pena de suspensão que poderá ir até aos nove meses. Bola Branca ouviu Pedro Henriques, especialista em direito desportivo, que esclarece que, num caso destes, o castigo pode ir de 22 dias a 273 dias de suspensão.

"Se partimos do pressuposto que efetivamente foi Sérgio Conceição que agrediu o treinador da Belenenses SAD, obviamente que ele pode incorrer aqui numa infração disciplinar muito grave e a sanção a aplicar, do ponto de vista desportivo, é a suspensão do exercício da atividade mediante determinado tempo", explica.

Segundo o regulamento a Liga, um caso destes poderá colocar o treinador fora do banco de suplentes praticamente até ao início da próxima temporada.

"O regulamento disciplinar da Liga prevê uma moldura específica para os treinadores onde diz que quem agredir outro, dentro do campo dos agentes desportivos, pode ter uma suspensão que vai de três meses a três anos. Contudo, tendo em conta que estamos a falar de treinadores, o artigo 168º do regulamento de disciplina diz que uma agressão entre treinadores ou a um treinador tem uma moldura sancionatória reduzida a um quarto da moldura que está prevista no regime geral. O Sérgio Conceição pode incorrer numa sanção de 22 a 273 dias de suspensão, ou seja é uma quarto reduzido ao mínimo e ao máximo da moldura que está prevista no artigo 131º", explicou.