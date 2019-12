FC Porto garante que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia

O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, garante que "não houve agressões" entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses, e que o técnico portista "não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja", no jogo entre as duas equipas, no Jamor.

Ao intervalo do encontro de domingo, realizado no Estádio Nacional, os dois treinadores desentenderam-se. Chegou a circular o rumor de que Sérgio Conceição teria agredido Pedro Ribeiro no queixo e que a Polícia de Segurança Pública (PSP) teria identificado o treinador do FC Porto.

Informação terminantemente negada por Francisco J. Marques, esta segunda-feira, no Twitter: "Obviamente, não houve agressões, socos, não voaram cadeiras, nem ninguém apertou o pescoço a ninguém."

"Este folclore só serve para desviar as atenções do pântano em que transformaram o futebol português, mas, a bem da verdade, importa dizer que Sérgio Conceição não foi identificado pela polícia ou por quem quer que seja, ontem no Jamor", reiterou o diretor de comunicação.

De acordo com o "Jornal de Notícias", a PSP confirmou que houve uma "altercação no túnel de acesso aos balneários" e que foi feita uma "participação policial com enunciação das pessoas envolvidas". Porém, não terão sido comunicados "agressões" ou outros factos de relevo".