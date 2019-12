Belenenses pode pronunciar-se hoje sobre alegada agressão a Pedro Ribeiro

O Belenenses SAD pode pronunciar-se ainda esta tarde sobre a alegada agressão ao treinador Pedro Ribeiro, após o plantel ter cumprido dois dias de folga, segundo fonte do clube confirmou a Bola Branca.

O Conselho de Disciplina da Federação, se seguir exemplos anteriores, deve avançar com um inquérito, ainda que o treinador Pedro Ribeiro não apresente qualquer participação disciplinar contra o agressor de quem diz ter sido vítima.

Dados apurados por Bola Branca, depois dos incidentes ao intervalo do Belenenses-FC Porto terem adquirido novos contornos, com as imagens difundidas pela "SIC", que mostram Pedro Ribeiro, junto aos balneários do Jamor, em tom bastante exaltado, a acusar alguém de o ter agredido a soco.



Desde domingo que há suspeitas de que Sérgio Conceição foi protagonista desse desentendimento cujos contornos continuam por esclarecer, mas que o clube portista já negou, em declarações de Francisco J. Marques, diretor de informação dos portistas.



O Conselho de Disciplina da Federação, à luz de casos anteriores, pode por iniciativa própria abrir um inquérito, mesmo sem qualquer queixa. O jornal "A Bola" afirma que, em última instância, o técnico do FC Porto pode ser castigado com nove meses de suspensão.