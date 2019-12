Treinador do Belenenses SAD diz que levou um soco

O treinador do Belenenses SAD, Pedro Ribeiro, garante que foi agredido no final do jogo com o FC Porto, no domingo.

Um vídeo divulgado pela SIC Notícias mostra Pedro Ribeiro, muito exaltado, no final da partida, a queixar-se de que foi agredido.

"Deu-me um soco. Eu não fiz mal a ninguém. É uma vergonha. O que é isto? Vale tudo no futebol? Vale tudo? Ele deu-me um soco", pode ouvir-se o treinador do Belenenses clamar.

No final do jogo, na conferência de imprensa, recusou-se a comentar o caso. O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, negou que tenha havido qualquer agressão.