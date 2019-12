Cardiff recorre para o TAS para não ter de pagar por Emiliano Sala

O Cardiff City recorreu para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão da FIFA de obrigar o clube a pagar seis milhões de euros ao Nantes pela transferência do falecido Emiliano Sala.

O emblema galês pretende que o TAS declare que "nenhum montante deverá ser pago pelo Cardiff City FC ao FC Nantes". O TAS confirma que recebeu o recurso e abriu processo. As partes serão ouvidas na primavera de 2020, sendo que não é esperada uma decisão até junho do mesmo ano.

O CAS informa que "não fará quaisquer comentários sobre os procedimentos em decurso".

Emiliano Sala morreu durante a viagem de avião entre França e o País de Gales, a 21 de janeiro, depois de ser comprado pelo Cardiff ao Nantes, por 17 milhões de euros. O avançado argentino tinha ido a Nantes para se despedir dos ex-companheiros. O avião despenhou-se no Canal da Mancha, onde foi encontrado cerca de duas semanas depois, com o corpo de Sala no interior.

Após queixa do Nantes, a FIFA decidiu que o Cardiff deveria pagar seis milhões de euros, correspondente à primeira tranche do valor da transferência acordado pelos dois clubes por Emiliano Sala. Se o pagamento não foi feito, o clube galês ficará proibido de inscrever quaisquer novos jogadores, nacional ou internacionalmente, por um máximo de três janelas de transferências consecutivas.