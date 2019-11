Cardiff pode ser proibido de contratar durante ano e meio se não pagar o que deve por Sala

A FIFA anunciou, esta segunda-feira, que proibirá o Cardiff de inscrever jogadores durante três janelas de transferências, caso o clube galês não pague ao Nantes o montante que deve pelo falecido Emiliano Sala.

O avançado argentino morreu num acidente de avião, a 21 de janeiro, depois de ter sido comprado por 17 milhões de euros. Na sequência da tragédia, o Cardiff recusou-se a pagar. O Nantes recorreu à FIFA, que aceitou parcialmente a queixa e determinou que o Cardiff terá de pagar seis milhões de euros aos franceses, valor equivalente à primeira prestação da transferência, que devia ter sido paga até 26 de janeiro.

A decisão de reduzir o valor original da transferência à primeira tranche baseia-se em duas questões: o pagamento transferência dependia da inscrição do jogador na Federação inglesa, que aconteceu, mas Sala nunca chegou a jogar pelo Cardiff, devido à sua morte. Em comunicado, a FIFA recorda as "circunstâncias trágicas" do caso e lamenta que a disputa entre os clubes "não tenha sido resolvida amigavelmente".

O Cardiff terá, portanto, de pagar seis milhões de euros ao Nantes, até 45 dias depois de os franceses lhe comunicarem os detalhes bancários relevantes. Se o pagamento não foi feito, o clube galês ficará proibido de inscrever quaisquer novos jogadores, nacional ou internacionalmente, por um máximo de três janelas de transferências consecutivas.