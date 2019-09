FIFA obriga Cardiff a pagar pela transferência de Emiliano Sala

A FIFA decidiu, esta segunda-feira, que o Cardiff City terá de pagar ao Nantes pela transferência de Emiliano Sala, que morreu durante a viagem de avião entre França e o País de Gales.

Depois de uma queixa do Nantes, que reclamava o pagamento da primeira tranche do valor da transferência, a FIFA anunciou que abriu uma investigação, com o desfecho anunciado esta segunda-feira.

"Numa reunião no dia 25 de setembro, a FIFA decidiu que o Cardiff City deve pagar ao Nantes o valor de 6 milhões de euros, correspondentes à primeira tranche do valor da transferência acordado pelos dois clubes pelo jogador Emiliano Sala", pode ler-se no comunicado.

O corpo de Emiliano Sala foi encontrado no Canal da Mancha, depois do avião ter desaparecido durante o dia 21 de janeiro. Sala foi a transferência mais cara da história do clube galês.