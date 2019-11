Notre Dame. General e arquiteto em rota de colisão por causa do restauro do pináculo

A polémica sobre o novo pináculo da catedral de Notre Dame, em Paris, continua e a discussão subiu de tom na quarta-feira, com o general do Exército francês Jean Louis Georgelin, que chefia uma missão de representação especial do Governo que acompanha a reconstrução do monumento, a exigir que o arquiteto principal da obra, Philippe Villeneuve, “se cale”.

“Quanto ao arquiteto principal, eu já expliquei que ele se deve calar”, disse Jean Louis Georgelin, em declarações à agência de notícias francesa AFP.



O general e o arquiteto estão em desacordo sobre se o novo estilo arquitetónico do pináculo deve ser moderno ou medieval. Georgelin, numa linha já assumida pelo próprio Presidente francês, Emmanuel Macron, considera que o pináculo deve assumir agora uma forma “contemporânea”. Já Philippe Villeneuve é defensor de uma réplica do pináculo antigo.