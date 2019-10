Conselho Europeu dá "luz verde" ao novo acordo de Brexit

O Conselho Europeu aprovou, esta quinta-feira, com unanimidade o novo acordo de Brexit fechado esta manhã entre o ainda presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson.

A "luz verde" dos líderes dos Estados-membros dita o envio formal do acordo para ratificação na Câmara dos Comuns, que irá reunir-se numa sessão extraordinária no próximo sábado para tentar aprovar o acordo, depois de o anterior, negociado por Theresa May, ter sido chumbado por três vezes.

No Twitter, o gabinete de Donald Tusk, líder do Conselho Europeu, informou que os líderes deram o seu aval ao acordo de princípio sobre a retirada do Reino Unido da União Europeia, atualmente marcada para 31 de outubro, dentro de duas semanas.