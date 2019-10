Brexit fechado em Bruxelas. "Onde há vontade, há acordo"

O acordo resulta da retomada das negociações entre o Governo britânico e a Comissão Europeia, tendo em vista um novo documento que possa permitir a Johnson chegar a um entendimento com os seus parceiros políticos internos.



Na carta que Juncker escreveu ao presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, dando conta do acordo alcançado, Juncker explica que, embora lamente o resultado do referendo britânico de 2016 que ditou o Brexit, continua a defender uma saída ordeira do Reino Unido. Por essa razão, escreve Juncker, foram reabertas as negociações, "para ajudar o primeiro-ministro do Reino Unido a garantir uma maioria na Câmara dos Comuns".

Também o primeiro-ministro britânico garante que estão fechados os novos termos para a saída do Reino Unido da União Europeia. “Agora, o Parlamento tem de resolver o Brexit no sábado, para que se possa seguir em frente com outras prioridades, como o custo de vida, os serviços de saúde, a criminalidade violenta e o nosso ambiente”, escreveu Johnson.