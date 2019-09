Frederico Varandas. Treinador recusou Sporting porque "não tem paciência para aturar malucos"

Jorge Silas não foi a primeira opção do Sporting para treinador, admite o presidente Frederico Varandas em entrevista à SIC. Outros "grandes treinadores, como Leonardo Jardim e Mourinho", rejeitaram a proposta porque "o Sporting é um clube de malucos", afirmou Frederico Varandas.

"Isto não envergonha ninguém, muito menos um treinador com a confiança do Silas. Quando Keizer foi despedido, procurámos alternativas, preferencialmente um treinador português com o um grande currículo europeu. Um desejava um projeto para lutar pela Champions. Outro recusou, mas até me disse: 'gabo muito a sua coragem e paciência, mas eu não tenho para aturar um clube de malucos como o Sporting'. Esta é a visão que muitas pessoas têm do Sporting", revelou Frederico Varandas.



O líder leonino confirma que tentou convencer José Mourinho, Leonardo Jardim e outros "grandes treinadores" para substituirem o holandês Marcelo Keizer, mas os treinadores portugueses rejeitaram a proposta por várias razões. Frederico Varandas não confirmou contactos com Abel Ferreira, que atualmente está no PAOK da Grécia.

"Com Mourinho tive uma conversa cordial muito interessante, elogiou o trabalho feito pelas pessoas que estão à frente do Sporting. Ele próprio foi vítima, muitas vezes, do ruido que se instala à volta de quem tem de decidir. No passado, Mourinho não veio para o Sporting por causa desse ruido e se calhar podia dter mudado a história do Sporting. Foi campeão nacional e europeu num rival."



Segundo Varandas, José Mourinho quer orientar uma equipa que lute pela conquista da Liga dos Campeões e "esse projeto não existe em Portugal".

"Outros treinadores não têm paciência para aturar um clube como o Sporting", confessou o presidente nesta entrevista à SIC, admitindo que tem responsabilidades, mas também que liderou o clube nas últimas duas décadas.

[em atualização]