Transportes bons para Costa, saúde má para Rio

24 set, 2019 - 21:56 • Inês Rocha , Pedro Filipe Silva

António Costa de autocarro e comboio, Rui Rio por corredores de hospital. Os líderes de PS e PSD dedicaram as primeiras horas da campanha aos transportes e à saúde. Costa foi quem mais amealhou, com a garantia de um voto no dia 6 de outubro.