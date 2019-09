Henrique Raposo: "Rio parece o vice-primeiro-ministro de António Costa"

Reveja o debate aqui

“É bom ver líder do PSD mais forte” nos debates, “porque o que Rio mostra no dia a dia é fraco, não faz oposição e nos debates eleva-se um pouco”, considera Henrique Raposo, comentado da Renascença. Ainda assim, acrescenta Raposo, “parece o vice-primeiro-ministro do António Costa”.

Já Jacinto Lucas Pires divide o Debate da Rádio desta segunda-feira em dois momentos: “No primeiro ato, Rio parece ter ganhado com a cultura de promiscuidade do PS, mas depois zangou-se com a Graça Franco, uma das moderadoras, e ganhou um tom mais irritadiço e aí, gradualmente, António Costa tomou conta da peça.”

Os “Centenos” de cada um dos candidatos marcou um dos momentos do debate. Henrique Raposo considera que o que o ministro Mário Centeno socialista fez no seu mandato foi cumprir o programa do Gaspar e de Passos Coelho (PSD).

“Foi contra esse programa que António Costa fez campanha nas últimas eleições”, recorda, considerando por isso que tal pode ser “um problema” para o eleitorado PS.

Jacinto Lucas Pires discorda um pouco, considerando que o discurso da austeridade não colhe no atual Governo.

No campo da educação, Lucas Pires considera que “Rio meteu os pés pelas mãos e Costa acabou por ganhar”, porque fez “um discurso problemático da disciplina”, que explicou mal e isso “dá asneira”.

Era preciso que desse medidas concretas, defende o comentador. Essa concretização surgiu depois, nas declarações pós-debate aos jornalistas.

Henrique Raposo chama a atenção para o que António Costa disse sobre a autonomia das escolas. “Gostava de ver Rio a dizer o mesmo”, confessa.

O comentador assumido de direita considera que a autonomia das escolas foi “uma boa experiência destes quatro anos. O diretor tem de ter autonomia para adaptar a escola ao seu contexto”.

Mas houve temas em que o vencedor foi Rui Rio: o diferencial dos salários nas empresas e o “familygate”.

“A desigualdade salarial tem de ser debatida e acho interessante em anexar o diferencial à média europeia”, afirma Henrique Raposo.

Jacinto Lucas Pires concorda e destaca que esta “não é tanto uma questão ideológica de direita ou esquerda, é a ideia de que a economia precisa”.

Quanto ao “familygate”, “Costa defendeu-se como pôde, mas acho que Rio ganhou”, afirma Lucas Pires.

“Rio esteve bem e Costa saiu-se mal, porque é um problema do PS. O PS tem um problema de nepotismo. Há quem chame ao partido ‘A família’”, destaca Henrique Raposo.

António Costa e Rui Rio estiveram frente a frente na Faculdade de Medicina Dentária, em Lisboa, num debate moderado por três rádios: Renascença, TSF e Antena 1.