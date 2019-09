Educação. Costa diz que PS "tem feito muito", Rio quer mais "disciplina"

Veja aqui em direto

O presidente do PSD, Rui Rio, defendeu esta segunda-feira que a questão da "disciplina" tem de ser introduzida "no discurso político" sobre a Educação.

"O PS não tem um discurso a favor da disciplina e do respeito pelos professores", criticou Rio no frente a frente com António Costa, no segundo e último debate da rádio, organizado pela Renascença, Antena 1 e TSF, antes das legislativas de 6 de outubro.



"A crescente indisciplina tem afastado os portugueses da função docente", defendeu o líder social-democrata, acrescentando que ouve professores - "mesmo na minha família há professores do secundário" - e "aquilo que me contam é pesado".



"É dificil aturar aquilo, é preciso um discurso polítco no sentido da disciplina", reforçou.



O secretário-geral do PS, António Costa, defendeu que, na área da Educação, "o PS tem feito muito".

Costa quer "continuar a combater o abandono escolar precoce" e a apostar na "promoção do sucesso escolar".

Rui Rio concorda com a aposta nas creches e jardins de infância: "Temos que fazer uma aposta crescente nesta fase, sobretudo para as crianças que têm um ambiente familiar mais difícil."